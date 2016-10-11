Diyetisyenler palavracı

Fit vücuduyla tanınan 48 yaşındaki Başoğlu, aralarında Prof. Dr. Canan Karatay’ın da olduğu diyetisyenleri şöyle topa tuttu: ‘Bunların hiçbirine inanmam, kendilerine faydaları yok. İçlerinde yağ aldıran bile var’
Yakışıklı oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu'ndandiyetisyenleri kızdıracaksözler… Kariyerindeki başarısını fit görünümüyle destekleyen Başoğlu, önceki gün Emre Saygı'nın interaktif programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Sporu yaşam tarzı haline getiren ve gençlere taş çıkaran görüntüsüyle herkesi imrendiren 48 yaşındaki oyuncu, özellikle sosyeteninkapısını aşındırdığı diyetisyenlerintavsiyelerine inanmadığını söyledi.
'DÜNYADAN BİHABERLER' Murat Başoğlu, "Diyetisyenlerinhepsi palavracı" diyerek zayıflamak için ünlü ünsüz herkesin başvurduğu beslenme uzmanlarını topa tuttu. Diyetisyenden yardım almadan kendiyöntemiyle kiloverdiğini dile getiren Başoğlu şunları söyledi: "Yaz başında 80 kiloydum. Şu an bilinçli olarak 75 kiloya düştüm. Şu sıralar spor yapmadan kilo verme çalışması yapıyorum. Ben budiyetisyenlerin hiçbirine inanmam.Hepsi palavracı. Dünyadanbîhaberler. Zaten kendilerine defaydaları yok. Birisi yağ aldırır.Öteki başka estetik operasyonlarabaşvurur."
GÖZLER ONLARDA...
Ünlü oyuncunun bu sözleri üzerine gözler aralarında Taylan Kümeli veCanan Karatay'ın da olduğu ünlü diyetisyenlere çevrildi... Yıllar içerisinde fiziksel değişimi hakkında da konuşan Murat Başoğlu bu süreci şöyle anlattı: "63 kilo bir adamdım. Hatta bir ara 85 kiloya çıktım. Gıdım da vardı. 52 beden ceket giymeye başladım. Bir gün aynaya bir baktığımda kendimi tanıyamadım. Bu durumu toparlamak için kolları sıvadım."
Murat Başoğlu'nunsözlerinden herkesinhedefindeki Prof. Dr. CananKaratay da nasibini aldı.Başoğlu, verdiği tavsiyelerle vatandaşındahi sosyal medyadaesprili bir dille eleştirdiğiKaratay için "Canan Karataygelsin biraz toparlayalım onu"dedi. Bir dönem meslektenmen edilen Prof. Dr. Karatay'ın800 TL'lik muayene ücretive aylar sonraya randevuvermesi de gündemyaratmıştı...
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