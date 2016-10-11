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Diyetisyenler palavracı

Fit vücuduyla tanınan 48 yaşındaki Başoğlu, aralarında Prof. Dr. Canan Karatay’ın da olduğu diyetisyenleri şöyle topa tuttu: ‘Bunların hiçbirine inanmam, kendilerine faydaları yok. İçlerinde yağ aldıran bile var’

Diyetisyenler palavracı
Yakışıklı oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu'ndan diyetisyenleri kızdıracak sözler… Kariyerindeki başarısını fit görünümüyle destekleyen Başoğlu, önceki gün Emre Saygı'nın interaktif programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Sporu yaşam tarzı haline getiren ve gençlere taş çıkaran görüntüsüyle herkesi imrendiren 48 yaşındaki oyuncu, özellikle sosyetenin kapısını aşındırdığı diyetisyenlerin tavsiyelerine inanmadığını söyledi.

'DÜNYADAN BİHABERLER'
, "Diyetisyenlerin hepsi palavracı" diyerek zayıflamak için ünlü ünsüz herkesin başvurduğu beslenme uzmanlarını topa tuttu. Diyetisyenden yardım almadan kendi yöntemiyle kilo verdiğini dile getiren Başoğlu şunları söyledi: "Yaz başında 80 kiloydum. Şu an bilinçli olarak 75 kiloya düştüm. Şu sıralar spor yapmadan kilo verme çalışması yapıyorum. Ben bu diyetisyenlerin hiçbirine inanmam. Hepsi palavracı. Dünyadan bîhaberler. Zaten kendilerine de faydaları yok. Birisi yağ aldırır. Öteki başka estetik operasyonlara başvurur."

GÖZLER ONLARDA...
Ünlü oyuncunun bu sözleri üzerine gözler aralarında Taylan Kümeli ve Canan Karatay'ın da olduğu ünlü diyetisyenlere çevrildi... Yıllar içerisinde fiziksel değişimi hakkında da konuşan Murat Başoğlu bu süreci şöyle anlattı: "63 kilo bir adamdım. Hatta bir ara 85 kiloya çıktım. Gıdım da vardı. 52 beden ceket giymeye başladım. Bir gün aynaya bir baktığımda kendimi tanıyamadım. Bu durumu toparlamak için kolları sıvadım."

Murat Başoğlu'nun sözlerinden herkesin hedefindeki Prof. Dr. Canan Karatay da nasibini aldı. Başoğlu, verdiği tavsiyelerle vatandaşın dahi sosyal medyada esprili bir dille eleştirdiği Karatay için "Canan Karatay gelsin biraz toparlayalım onu" dedi. Bir dönem meslekten men edilen Prof. Dr. Karatay'ın 800 TL'lik muayene ücreti ve aylar sonraya randevu vermesi de gündem yaratmıştı...
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