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Dev kapışma

Dev kapışma
Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 300 denizcinin katılımıyla önceki gün Alaçatı'da yapıldı. En büyük balığı yakalayan 'Dorado' ekibi 65 kilo 640 gram Bluefin orkinosla 7 bin 500 liralık para ödülünün sahibi oldu. Turnuvaya Engin Altan Düzyatan ve Pınar Aylin gibi de birçok ünlü katıldı.
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