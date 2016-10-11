Dev kapışma

Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 300 denizcinin katılımıyla önceki gün Alaçatı'da yapıldı. En büyük balığı yakalayan 'Dorado' ekibi 65 kilo 640 gram Bluefin orkinosla 7 bin 500 liralık para ödülünün sahibi oldu. Turnuvaya Engin Altan Düzyatan ve Pınar Aylin gibi de birçok ünlü katıldı.