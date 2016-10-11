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Cem’den baba sergi

Cem’den baba sergi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez esprileriyle değil instagram'da yaptığı paylaşımlarıyla yüzleri güldürdü. Ünlü komedyen, eski eşi Ahu Yağtu'dan olan 4 yaşındaki oğlu Kemal'in doğumundan bugüne kadar birlikte çektirdikleri fotoğrafları kronolojik sırayla paylaştı.

KRONOLOJİK SIRAYLA...
'ın yüz üstü yatıp sırtında oğlu Kemal'i taşıdığı bu kareler on binlerce beğeni aldı. Komedyen, Kemal'in doğduğu 2012'den 2016'ya kadar aynı pozda çektirdiği siyah-beyaz fotoğrafları şu sözlerle paylaştı: "Baba oldun da ne yaptın, sırtında mı taşıdın; evet... Bu konulu sergim." Yılmaz, diğer paylaşımında ise şöyle dedi: "Her gördüğü fotoğrafın altına 'Para var, huzur var' yazan dümenci bir kaybeden tipi türedi."
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