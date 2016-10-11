Cem’den baba sergi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez esprileriyle değil instagram'da yaptığı paylaşımlarıyla yüzleri güldürdü. Ünlü komedyen, eski eşi Ahu Yağtu'dan olan 4 yaşındaki oğlu Kemal'in doğumundan bugüne kadar birlikte çektirdikleri fotoğrafları kronolojik sırayla paylaştı.
KRONOLOJİK SIRAYLA... Cem Yılmaz'ın yüz üstü yatıp sırtında oğlu Kemal'itaşıdığı bu kareler on binlerce beğeni aldı. Komedyen, Kemal'in doğduğu 2012'den 2016'yakadar aynı pozda çektirdiği siyah-beyaz fotoğrafları şu sözlerle paylaştı: "Baba oldunda ne yaptın, sırtında mıtaşıdın; evet... Bu konulusergim." Yılmaz, diğer paylaşımında ise şöyle dedi: "Hergördüğü fotoğrafın altına 'Para var, huzur var' yazan dümencibir kaybeden tipi türedi."
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