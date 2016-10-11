  1. Her hafta bir filme...
  2. ‘İstersek evleniriz'

Biricik eşiyle alışveriş

Biricik eşiyle alışveriş
Çiçeği burnunda evli çift Burcu Biricik ve Emre Yetkin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sezonun başlamasıyla uzun set sürelerinden dolayı eşiyle görüşemediğini söyleyen güzel oyuncu, Yetkin'le baş başa yemek yedi. İkili, daha sonra alışveriş turuna çıktı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar