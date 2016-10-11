Biricik eşiyle alışveriş

Çiçeği burnunda evli çift Burcu Biricik ve Emre Yetkin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sezonun başlamasıyla uzun set sürelerinden dolayı eşiyle görüşemediğini söyleyen güzel oyuncu, Yetkin'le baş başa yemek yedi. İkili, daha sonra alışveriş turuna çıktı.