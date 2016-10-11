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Anne-baba tesellisi

Anne-baba tesellisi
Sevgilisi Hakan Sabancı'nın ihanetiyle sarsılan Aslışah Alkoçlar'a aile desteği... Sosyetik güzel, önceki gün ailesiyle Zorlu AVM'deydi. Alkoçlar, anne Gülşah Hanım ve baba Ender Alkoçlar'la tüm gününü geçirerek moral depoladı.
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