Yasemin aşka geldi

Sevgilisi Armağan Oğuz'la ayrıldıktan sonra adı Sinan Çetin'in küçük oğlu Rafael Cemo Çetin'le anılan Yasemin Allen, önceki gece Arnavutköy'deydi. Gizemli bir erkekle objektiflere yansıyan güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti. Allen, sevgilisinin adını gizledi.



Doğan SAVAŞ