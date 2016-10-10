  1. Hayran sürprizi
  2. Adrenalin Serenay

Yasemin aşka geldi

Yasemin aşka geldi
Sevgilisi Armağan Oğuz'la ayrıldıktan sonra adı Sinan Çetin'in küçük oğlu Rafael Cemo Çetin'le anılan Yasemin Allen, önceki gece Arnavutköy'deydi. Gizemli bir erkekle objektiflere yansıyan güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti. Allen, sevgilisinin adını gizledi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar