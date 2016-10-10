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Sahnede moral buldu

Sahnede moral buldu
Eşi Reza Zarrab'tan boşanacağı konuşulan , Günay Restaurant'ta sahne alarak moral depoladı. Önceki akşam sahnesiyle hayranlarını mest eden Gündeş'in eşinin hediyesi olan 450 bin liralık tektaşı geçen hafta olduğu gibi yine parmağındaydı. Mekandan korumalarıyla ayrılan sanatçı, boşanmayla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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