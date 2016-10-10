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Popçu ağa

İbrahim Tatlıses’in popçu oğlu İdo, sportif tarzını tesbihiyle tamamlayarak bir ilke imza attı

Popçu ağa
Müzik dünyasında istediği başarıyı kısa sürede yakalayan İdo Tatlıses'in imajı hakkında aynı şeyi söylemek mümkün değil… Önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıyan popçu, tarzıyla herkesi şaşırttı.

Spor giyimiyle dikkat çeken Tatlıses'in elindeki tesbihi "Ne alaka?" dedirtti. Kariyerini popçu olarak sürdüren genç şarkıcının tesbihi "Babası İbrahim Tatlıses'in izinden gidiyor" yorumları yaptırdı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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