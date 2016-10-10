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Kızdıran soru!

Kızdıran soru!
Adı oyuncu Tolga Tekin'le aşk dedikodularına karışan , önceki gün bir davette iddialara ateş püskürdü. Yağtu, Tekin'le ilgili soruları duyunca çok sinirlendi. "Benim bu konularla ilgili konuştuğumu ne zaman gördünüz?" diyen eski mankenin iddiaları yalanlamaması ise kafaları karıştırdı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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