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Issız Meryem

Issız Meryem
Sevgilisi Alp Özcan'la sürpriz ayrılığı sonrası kayıplara karışan , önceki akşam Beyoğlu'nda tek başına yürürken objektiflere yansıdı. Moralsiz olduğu gözlenen oyuncu, ayrılık soruları karşısında suskun kaldı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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