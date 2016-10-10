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Hayran sürprizi

Hayran sürprizi
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'a hayranlarından anlamlı hediye… Önceki gün 29 yaşına giren ve geçen yıl Şişli Etfal Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Arduç'un hayranları oyuncu adına Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulundu.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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