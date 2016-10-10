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Demirel podyumda

Demirel podyumda
Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in eşi , ilk kez Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında defileye çıkacak. Demirel, yarın ASLIALEV markasının 'Unchained' isimli yeni koleksiyonun tasarımlarıyla podyumda boy gösterecek.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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