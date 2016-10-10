  1. Ateşli tanıtım

Ceylan’ı kaçırdı!

ABD tatilinde kavga edip ayrıldığı Serkan Uçar’ın barışma ısrarından bunaldı. Ceylan Çapa’nın Uçar’la ilişkisine karşı çıkan Celal ile ise kızlarını alarak Fransa’nın yolunu tuttu

Ceylan’ı kaçırdı!
Sosyetik güzel Ceylan Çapa ile Ece Erken'in eski kocası Serkan Uçar'ın aşkı 1 yıl dolmadan bitti. İkili, geçtiğimiz aylarda çıktıkları ABD tatilinde birbirine girdi. İddialara göre çift, Miami'de kavga edince Çapa, sevgilisini bırakıp New York'a gitmişti. Öfkeden deliye dönen sosyetik güzel, Serkan Uçar'ı sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı. "Serkan'a bir daha dönüş yok" diyen Çapa'nın bu kararı ilişkiye başından beri onay vermeyen ve "Bu adam ailemize göre değil" diyen annesi Şebnem Çapa ile babası Celal Çapa'yı sevindirdi.

'AİLEM HAKLIYMIŞ' İTİRAFI
Yaz tatilinde de Bodrum'da bir gece kulübünde şiddetli şekilde kavga eden ikilinin aşkının kesin olarak bitmesi üzerine galerici Serkan Uçar tutuştu. Sosyetik aşkının Akaretler'deki evinin önünden ayrılmayan Uçar, Çapa'ya çiçek göndererek gönlünü almaya çalıştı. Genç galericinin ısrarları Çapa Ailesi'ni bunaltınca Şebnem Hanım'la Celal Bey, kızları Ceylan Çapa'yı geçtiğimiz hafta Paris'e götürdü. Ailesiyle Paris'te Moda Haftası'nı takip eden sosyetik güzelin kafa dinlediği ve yakın çevresine "Ailem çok haklıymış. Serkan'la ayrı dünyaların insanıyız" dediği öğrenildi.


Ceylan Çapa, şu sıralar babası Celal Bey ve annesi Şebnem Çapa ile Fransa'da gününü gün ediyor.

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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