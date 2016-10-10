Ceylan’ı kaçırdı!

Ceylan Çapa ABD tatilinde kavga edip ayrıldığı Serkan Uçar’ın barışma ısrarından bunaldı. Ceylan Çapa’nın Uçar’la ilişkisine karşı çıkan Celal ile Şebnem Çapa ise kızlarını alarak Fransa’nın yolunu tuttu
Sosyetik güzel Ceylan Çapa ile EceErken'in eski kocası Serkan Uçar'ın aşkı 1yıl dolmadan bitti. İkili, geçtiğimiz aylardaçıktıkları ABD tatilinde birbirine girdi. İddialara göreçift, Miami'de kavga edince Çapa, sevgilisinibırakıp New York'a gitmişti. Öfkeden deliyedönen sosyetik güzel, Serkan Uçar'ı sosyal medyadatakip etmeyi de bıraktı. "Serkan'a bir daha dönüşyok" diyen Çapa'nın bu kararı ilişkiye başındanberi onay vermeyen ve "Bu adam ailemize göredeğil" diyen annesi Şebnem Çapa ile babası CelalÇapa'yı sevindirdi.
'AİLEM HAKLIYMIŞ' İTİRAFI
Yaz tatilinde de Bodrum'da bir gece kulübündeşiddetli şekilde kavga eden ikilinin aşkının kesinolarak bitmesi üzerine galerici Serkan Uçar tutuştu.Sosyetik aşkının Akaretler'deki evinin önündenayrılmayan Uçar, Çapa'ya çiçek göndererekgönlünü almaya çalıştı. Genç galericinin ısrarlarıÇapa Ailesi'ni bunaltınca Şebnem Hanım'la CelalBey, kızları Ceylan Çapa'yı geçtiğimiz haftaParis'e götürdü. Ailesiyle Paris'te Moda Haftası'nıtakip eden sosyetik güzelin kafa dinlediği ve yakınçevresine "Ailem çok haklıymış. Serkan'la ayrıdünyaların insanıyız" dediği öğrenildi.
Ceylan Çapa, şu sıralar babası CelalBey ve annesi Şebnem Çapa ileFransa'da gününü gün ediyor.
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