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Enişte bekliyor

Enişte bekliyor
Önceki gün Kapadokya'dan dönen Burcu Esmersoy, müdavimi olduğu Nişantaşı'ndaydı. Sevgilisi Tuna Aksu'yla buluşacağını söyleyen güzel sunucu "Enişteniz beni özlemiş, bekletmeyeyim" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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