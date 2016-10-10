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Ateşli tanıtım

Ateşli tanıtım
Başrollerini Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar ve Gülşah Çomoğlu'nun paylaştığı 'Umudun Kıyısında' filminin oyuncuları önceki gün tanıtım yemeğinde bir araya geldi. Hatay Medeniyetler Sofrası'nda basının karşısına geçen oyuncular, mekanın yöreye özgü şovuyla eğlenceli anlar yaşadı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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