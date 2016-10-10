Aşk gözyaşları

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski aşkı Hakan Sabancı'yı unutamıyor. Yaklaşık 1 yıllık sevgilisi Hakan Sabancı'nın ihaneti ortaya çıkınca geçtiğimiz günlerde ilişkisine nokta koyan Alkoçlar, aşk acısı çekiyor. Geçen hafta Sabancı, Harbiye'deki Klein adlı mekanda eğlenirken aralarında yabancıların da olduğu güzellerle samimiyeti ilerletmişti.



ALDATILDIĞI MEKANDA

Bunun üzerine genç işadamını terk eden sosyetik güzel, sosyal medyadan da sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını silmişti. İddialara göre Aslışah Alkoçlar, önceki gece arkadaş grubuyla sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisini başka bir güzelle aldattığı mekanı merak etti ve soluğu gece kulübünde aldı. Ancak işler sosyetik güzelin umduğu gibi gitmedi. Alkolün etkisiyle mekanda taşkınlık yaptığı öğrenilen Alkoçlar, gece kulübünü arkadaşlarının yardımıyla ağlayarak terk etti. Çıkışta karşısında gazetecileri gören sosyetik güzel, fotoğraflarının çekilmemesi için de devreye mekanın korumalarını soktu.



AİLESİNDEN GİZLİ GİTTİ

Gece kulübüne ailesinden gizli geldiği için görüntülenmek istemeyen Aslışah Alkoçlar'ın üzgün olduğu ve alkolün etkisiyle ağladığı da konuşulanlar arasında… Alkoçlar'ın aldatıldığı mekanda yaşadığı olaylı gece "Aslışah, Hakan'ı unutamamış" dedirtti.



DOĞAN SAVAŞ