Aşk gözyaşları

Sosyetik güzel AslışahAlkoçlar, eski aşkı HakanSabancı'yı unutamıyor.Yaklaşık 1 yıllık sevgilisi HakanSabancı'nın ihaneti ortaya çıkıncageçtiğimiz günlerde ilişkisine noktakoyan Alkoçlar, aşk acısı çekiyor.Geçen hafta Sabancı, Harbiye'dekiKlein adlı mekanda eğlenirkenaralarında yabancıların da olduğugüzellerle samimiyeti ilerletmişti.
ALDATILDIĞI MEKANDA
Bunun üzerine genç işadamını terk eden sosyetik güzel, sosyal medyadan da sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını silmişti. İddialara göre AslışahAlkoçlar, önceki gece arkadaş grubuyla sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisini başka bir güzelle aldattığı mekanı merak etti ve soluğu gece kulübünde aldı. Ancak işler sosyetik güzelin umduğu gibi gitmedi. Alkolün etkisiyle mekanda taşkınlık yaptığı öğrenilen Alkoçlar, gece kulübünü arkadaşlarının yardımıyla ağlayarak terk etti. Çıkışta karşısında gazetecileri gören sosyetik güzel, fotoğraflarının çekilmemesi için de devreye mekanın korumalarını soktu.
AİLESİNDEN GİZLİ GİTTİ
Gece kulübüne ailesinden gizli geldiği için görüntülenmek istemeyen Aslışah Alkoçlar'ın üzgün olduğu ve alkolün etkisiyle ağladığı da konuşulanlar arasında… Alkoçlar'ın aldatıldığı mekanda yaşadığı olaylı gece "Aslışah, Hakan'ıunutamamış" dedirtti.
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