Anlamlı maç

Ünlü isimler önceki gün Maltepe Stadyumu'ndaTürkiye çapındaki onkoloji servislerindeki 599 lösemive kanser hastası çocuğun dileklerini gerçekleştiren 'BirDileğim Var' adlı oluşum tarafından düzenlenen maçta karşı karşıya geldi.
Teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural'ın yaptığı ünlüler takımında Aras Bulut İynemli, Burak Kut, Gökhan Özoğuz, Kerem Alışık, Mete Horozoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Çayoğlu ve Zafer Algöz gibi isimler forma giydi. Maçtan ünlüler takımı 6-2 mağlup ayrıldı.
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