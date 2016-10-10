Anlamlı maç

Ünlü isimler önceki gün Maltepe Stadyumu'nda Türkiye çapındaki onkoloji servislerindeki 599 lösemi ve kanser hastası çocuğun dileklerini gerçekleştiren 'Bir Dileğim Var' adlı oluşum tarafından düzenlenen maçta karşı karşıya geldi.



Teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural'ın yaptığı ünlüler takımında Aras Bulut İynemli, Burak Kut, Gökhan Özoğuz, Kerem Alışık, Mete Horozoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Çayoğlu ve Zafer Algöz gibi isimler forma giydi. Maçtan ünlüler takımı 6-2 mağlup ayrıldı.