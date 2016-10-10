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Adrenalin Serenay

Adrenalin Serenay
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrollerini Nejat İşler'le paylaştığı 'İkimizin Yerine' filmi için rolü gereği cesaretini konuşturdu. 21 Ekim'de seyircinin karşısına 'Çiçek' karakteriyle çıkacak olan Sarıkaya, ağaç tepelerindeki ve yüksek bir binanın çatısındaki adrenalin dolu sahneleriyle dikkat çekti.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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