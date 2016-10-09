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Yıldırım’a tam destek

Yıldırım’a tam destek
İbrahim Erkal, yakın arkadaşı Sibel Yıldırım'a destek olmak için "İnsafsız" adlı şarkısını verdi. Erkal, geçtiğimiz gün gerçekleşen klip çekiminde Sibel Yıldırım'la birlikte kamera karsına geçerek şarkısının içinde geçen şiiri de okudu.
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