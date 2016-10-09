Tatlı Amelie geliyor

'Amelie' ile dünya çapında hayran kitlesine sahip Fransız yıldız Audrey Tautou, Tran Anh Hung imzalı 'Sonsuzluk / Éternité' filmi ile 53. Uluslararası Antalya FilmFestivali'ne konuk olarak katılacak.
Ünlü oyuncu Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu, AntalyaBüyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde16 Ekim Pazar gecesi gerçekleştirilecek 53. UAFF açılış gecesinde Altın PortakalOnur Ödülü'nün de sahibi olacak.
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