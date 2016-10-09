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Tatlı geliyor

Tatlı Amelie geliyor
'Amelie' ile dünya çapında hayran kitlesine sahip Fransız yıldız , Tran Anh Hung imzalı 'Sonsuzluk / Éternité' filmi ile 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olarak katılacak.

Ünlü oyuncu Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16 Ekim Pazar gecesi gerçekleştirilecek 53. UAFF açılış gecesinde Altın Portakal Onur Ödülü'nün de sahibi olacak.
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