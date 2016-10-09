  1. Afrodit farkı
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Sırrını açıkladı

Sırrını açıkladı
Çağla Şıkel, önceki akşam Karaköy'deki bir mekanın açılışında şıklığıyla göz doldurdu. Beyazlar içerisinde tüm bakışları üzerine toplayan ünlü manken, fit görünümünün sırlarını verdi. Düzenli spor yapan Şıkel, özel olarak yaptığı bakımı şöyle anlattı:

"Beşer damla kekik yağı ve portakal yağını 10 damla biberiye yağıyla ipek bir kese yardımıyla bacaklarıma sürüp masaj yapıyorum. Bacaklarımı streç filmle sarıyorum. Daha sonra ılık duş alıyorum." Hayatında kimsenin olmadığını da sözlerine ekleyen güzel manken, "Şu an hayatımda sadece oğullarım var" dedi.

Doğan SAVAŞ
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