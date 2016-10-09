Sırrını açıkladı

Çağla Şıkel, önceki akşam Karaköy'deki bir mekanın açılışında şıklığıyla göz doldurdu. Beyazlar içerisinde tüm bakışları üzerine toplayan ünlü manken, fit görünümünün sırlarını verdi. Düzenli spor yapan Şıkel, özel olarak yaptığı bakımı şöyle anlattı:
"Beşer damla kekikyağı ve portakal yağını10 damla biberiyeyağıyla ipek bir keseyardımıyla bacaklarımasürüp masaj yapıyorum. Bacaklarımı streç filmle sarıyorum. Daha sonra ılık duş alıyorum." Hayatında kimsenin olmadığını da sözlerine ekleyen güzel manken, "Şu an hayatımda sadece oğullarım var" dedi.
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