Pınar’dan satılık

Oyunculuğununyanı sıra tarzıyla dabeğenilen Pınar Altuğ,kıyafetlerini gardrops.com'dan satışa çıkardı.Altuğ, elde edilen geliriToplum GönüllüleriVakfı işbirliğiyle babasıadına kurduğu NiyaziUçer Altuğ burs fonunabağışlayacak.
Ünlü oyuncu, çokbeğenilen ve stiliniyansıtan kıyafetlerinigardrops.com'damoda tutkunlarıylabuluşturarak ihtiyacıolan çocuklarıneğitimlerine katkıdabulunacak. Altuğ'unbu kampanyasınahayranları büyükilgi gösterdi.
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