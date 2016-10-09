Pınar’dan satılık

Oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da beğenilen Pınar Altuğ, kıyafetlerini gardrops. com'dan satışa çıkardı. Altuğ, elde edilen geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle babası adına kurduğu Niyazi Uçer Altuğ burs fonuna bağışlayacak.



Ünlü oyuncu, çok beğenilen ve stilini yansıtan kıyafetlerini gardrops.com'da moda tutkunlarıyla buluşturarak ihtiyacı olan çocukların eğitimlerine katkıda bulunacak. Altuğ'un bu kampanyasına hayranları büyük ilgi gösterdi.