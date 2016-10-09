  1. Utangaç ikili
  2. Kahve keyfi

Pınar’dan satılık

, kıyafetlerini internetten satışa çıkardı. Altuğ, geliri ihtiyaçı olan çocukların eğitimine harcayacak

Pınar’dan satılık
Oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da beğenilen Pınar Altuğ, kıyafetlerini gardrops. com'dan satışa çıkardı. Altuğ, elde edilen geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle babası adına kurduğu Niyazi Uçer Altuğ burs fonuna bağışlayacak.

Ünlü oyuncu, çok beğenilen ve stilini yansıtan kıyafetlerini gardrops.com'da moda tutkunlarıyla buluşturarak ihtiyacı olan çocukların eğitimlerine katkıda bulunacak. Altuğ'un bu kampanyasına hayranları büyük ilgi gösterdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar