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Kazazede

Kazazede
Doğukan Manço, az kalsın kör oluyordu. Önceki gün koruma gözlüğü olmadan makinayla taşlama yapan Manço, soluğu hastanede aldı. Gözünden metal çapaklar çıkarılan DJ Manço, takipçilerini kendisi gibi ihmalkar davranmamaları için uyardı.
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