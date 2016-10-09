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Kahve keyfi

Kahve keyfi
Sadettin Saran'ın zarif eşi Emek Saran, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Dostlarıyla kahve içeceğini söyleyen Emek Hanım, her zamanki gibi objektiflere güler yüzüyle poz verdi. Saran, daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıktı.
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