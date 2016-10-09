Gecelerin rehberi

Ali Sunal, önceki akşam Bebek'te sarışın bir bayanla objektiflere yansıdı. Eski eşi Gökçe Bahadır'dan çapkınlıkları yüzünden boşanan Sunal'ın yanındaki sarışın "Yeni bir aşk mı?" dedirtti. Oyuncu, yurt dışından gelen bir arkadaşına rehberlik yaptığını söyleyerek dedikoduların önüne geçmek istedi.



Doğan SAVAŞ