Efsaneler Zorba’da

Türk müziğinin efsane isimleri Seyyal Taner, Ali Rıza Binboğa ve Ahmet Selçuk İlkan, önceki akşam Zorba Taverna'da felekten bir gece çaldı.



Göknur'un sahne aldığı mekanda sirtaki yapan sanatçılar, 500 tabak kırdı. Sevilen şarkılarını da seslendiren ünlü isimler hem eğlendi hem de eğlendirdi.