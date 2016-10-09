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Duygusal jest

Gaziantep’te Suriyeli mültecileri ziyarete giden , duygusal anlar yaşadı. Bir görevli Lohan’ın çok beğendiği eşarbını ünlü yıldıza hediye etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Lohan, eşarbını takıp pozunu verdi

Duygusal jest
Dünyaca ünlü Hollywood starı Lindsay Lohan, Suriyeli mültecilerin yüreğine dokunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sultanbeyli'deki Suriyeli bir ailenin evini ziyaret ederek dertlerini dinleyen Lohan, önceki gün de Gaziantep'in Nizip ilçesindeki 5 bin 500 Suriyeli mültecinin barındığı konteyner kentteydi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin aracılığıyla mültecilerle bir araya gelen ünlü oyuncu, ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı. Çocuklarla sohbet eden Lohan, daha sonra mülteciler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YENİ DOĞAN BEBEĞE ALTIN TAKTI
Ziyareti boyunca çocuklara özel ilgi gösteren Lindsay Lohan, pek çok miniği kucağına alıp öpücüklere boğdu. Lohan, yeni doğan 'Fatma' adındaki bir bebeğe de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in getirdiği Cumhuriyet altınını taktı. Gaziantep'te sevgi seliyle karşılanan ünlü oyuncuya, duygulandıran bir hediye verildi. Lohan, Azize adındaki bir görevlinin başındaki eşarbı çok beğenince görevli ünlü sanatçıya eşarbını hediye etti. Bu durum karşısında gözyaşlarını tutamayan Lohan, anlamlı hediyeye teşekkür etmek için eşarbı kafasına bağladı. Daha önce de elinde Kur'an-ı Kerim'le görüntülenen ve sık sık Kur'an'dan ayetler paylaşan sanatçının bu halini görenler "O, artık bizden biri" dedi.


Güzel oyuncu, Suriyeli çocuklarla yakından ilgilendi. Minikleri teker teker kucağına alan Lohan, samimi tavırlarıyla gönülleri bir kez daha fethetti.
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