Duygusal jest

Gaziantep’te Suriyeli mültecileri ziyarete giden Lindsay Lohan, duygusal anlar yaşadı. Bir görevli Lohan’ın çok beğendiği eşarbını ünlü yıldıza hediye etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Lohan, eşarbını takıp pozunu verdi
Dünyaca ünlü Hollywood starıLindsay Lohan, Suriyeli mültecilerinyüreğine dokunmaya devam ediyor.Geçtiğimiz haftalarda Sultanbeyli'dekiSuriyeli bir ailenin evini ziyaret ederekdertlerini dinleyen Lohan, önceki gün deGaziantep'in Nizip ilçesindeki 5 bin 500Suriyeli mültecinin barındığı konteynerkentteydi. Gaziantep Belediye Başkanı FatmaŞahin aracılığıyla mültecilerle bir araya gelenünlü oyuncu, ziyareti sırasında duygusal anlaryaşadı. Çocuklarla sohbet eden Lohan, dahasonra mülteciler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
YENİ DOĞAN BEBEĞE ALTIN TAKTI
Ziyareti boyunca çocuklara özel ilgi gösterenLindsay Lohan, pek çok miniği kucağınaalıp öpücüklere boğdu. Lohan, yeni doğan'Fatma' adındaki bir bebeğe de GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'ingetirdiği Cumhuriyet altınını taktı. Gaziantep'tesevgi seliyle karşılanan ünlü oyuncuya,duygulandıran bir hediye verildi. Lohan,Azize adındaki bir görevlinin başındaki eşarbıçok beğenince görevli ünlü sanatçıya eşarbınıhediye etti. Bu durum karşısında gözyaşlarınıtutamayan Lohan, anlamlı hediyeye teşekküretmek için eşarbı kafasına bağladı.Daha önce de elinde Kur'an-ı Kerim'legörüntülenen ve sık sık Kur'an'dan ayetlerpaylaşan sanatçının bu halini görenler "O, artıkbizden biri" dedi.
Güzel oyuncu, Suriyeliçocuklarla yakından ilgilendi.Minikleri teker teker kucağınaalan Lohan, samimi tavırlarıylagönülleri bir kez daha fethetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.