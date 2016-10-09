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Bravo damat

Bravo damat
Ender Alkoçlar'dan damadı Engin Altan Düzyatan'a büyük övgü… FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Londra'da olan Düzyatan, önceki gün şunları söyledi:

"Burada olsaydım ben de sokaklara koşardım. Halkımız muhteşem bir dirayet gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum." Damadının bu sözlerini instagram'da paylaşan işadamı, "Helal sana damat, Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.
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