Bravo damat

Ender Alkoçlar'dan damadı Engin Altan Düzyatan'a büyük övgü… FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Londra'da olan Düzyatan, önceki gün şunları söyledi:



"Burada olsaydım ben de sokaklara koşardım. Halkımız muhteşem bir dirayet gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum." Damadının bu sözlerini instagram'da paylaşan işadamı, "Helal sana damat, Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.