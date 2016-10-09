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Bodrum’da ikinci bahar

Bodrum’da ikinci bahar
Yaklaşık bir yıl boyunca kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, zor günleri geride bıraktı… İkinci baharını yaşayan Öztan, tedavisi biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı.

Sahibi olduğu Yalıkavak'taki Numia Otel'de işle tatili bir arada yürüten Türk sinemasının emektar oyuncusu, kendisine iyi bir dizi veya sinema projesi geldiğinde seve seve kamera karşısına geçebileceğini söyledi.
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