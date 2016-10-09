Aşkına baraj kurdu

Beşiktaş'ın yengesi Şükran Ovalı'ya sevgilisi Caner Erkin adeta baraj kurdu. Rol aldığı dizide Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldığını düşünen taraftarlar ünlü oyuncuya tepki gösterdi. Açıklama yaparak özür dileyen Ovalı'nın bu hamlesi de işe yaramayınca devreye sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin girdi. Taraftarların eleştirileri kesilmeyince Şükran Ovalı, sosyal medyada ikinci bir açıklama yapma gereği duydu. Oyuncu önceki gün şu sözlerle kendini savundu:



CANER'DEN TAM DESTEK

"Doğaçlama çekilen bir sahneydi. Yönetmenimizden sahnenin hiçbir şekilde kullanılmayacağının teyidini aldım. Ancak tepkiler üzerine bu sahnenin yayınlandığını öğrendim. O sahne ve diyalogla ilgili süreci, yaşadığım üzüntüyü öncelikle tüm Fenerbahçeliler ve kamuoyu ile paylaşmak istedim." Ovalı'nın bu paylaşımını repost eden Caner Erkin, sevgilisini etiketleyip bir de kalp emojisi koydu. Ünlü futbolcunun bu hareketi "Şükran'a Caner'den koruma kalkanı" şeklinde yorumlandı. Caner eski eşi Asena Atalay'a yapılan eleştirilere ise sürekli sessiz kalıyordu.