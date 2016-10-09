Aşkına baraj kurdu

Aziz Yıldırım’a gönderme yaparak Fenerbahçeliler’in tepkisini çeken Şükran Ovalı’ya aşkı Caner Erkin sahip çıktı. Yıldız futbolcu, güzel aşkına gelen eleştirilere engel olabilmek için sosyal medya hesabından destek verdi.
Beşiktaş'ın yengesi Şükran Ovalı'yasevgilisi Caner Erkin adeta baraj kurdu. Rolaldığı dizide Fenerbahçe Başkanı AzizYıldırım'a gönderme yapıldığını düşünen taraftarlarünlü oyuncuya tepki gösterdi. Açıklama yaparaközür dileyen Ovalı'nın bu hamlesi de işe yaramayıncadevreye sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin girdi.Taraftarların eleştirileri kesilmeyince Şükran Ovalı,sosyal medyada ikinci bir açıklama yapma gereğiduydu. Oyuncu önceki gün şu sözlerle kendini savundu:
CANER'DEN TAM DESTEK "Doğaçlama çekilen bir sahneydi.Yönetmenimizden sahnenin hiçbir şekildekullanılmayacağının teyidini aldım. Ancak tepkilerüzerine bu sahnenin yayınlandığını öğrendim.O sahne ve diyalogla ilgili süreci, yaşadığımüzüntüyü öncelikle tüm Fenerbahçeliler vekamuoyu ile paylaşmak istedim." Ovalı'nın bupaylaşımını repost eden Caner Erkin, sevgilisinietiketleyip bir de kalp emojisi koydu. Ünlü futbolcununbu hareketi "Şükran'a Caner'den koruma kalkanı"şeklinde yorumlandı. Caner eski eşi Asena Atalay'ayapılan eleştirilere ise sürekli sessiz kalıyordu.
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