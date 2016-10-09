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‘Annemin başına kalacağım'

‘Annemin başına kalacağım
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gece Ortaköy'deki Majestueux Club'te sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Annesi Derya Tuna'nın da izlediği İdo "Evlenmeyeceğim, başına kalacağım" diyerek herkesi güldürdü. Hilal Altınbilek'ten ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan İdo'nun bu sözleri "Hilal'i unutamamış" dedirtti.
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