Afrodit farkı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, önceki gün yakın dostu Gülbiye Hocaoğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde ortaya çıktı.



Arkadaşıyla Hacı Abdullah Restoran'da yemek yiyen Alkan, pembe ruju ve fötr şapkası ile restorandakiler tarafından ilgi odağı oldu. Alkan, objektiflere poz verirken farkını yine konuşturdu.