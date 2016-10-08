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Uyumlu çift

Uyumlu çift
Sertab Erener ile müzisyen eşi Emre Kula, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Kula'ya uyarak baştan aşağıya simsiyah giyinen Erener'in saçlarının rengini de açtırdığı görüldü. Bir süre mağazaları gezen ile Emre Kula, ardından iş toplantısına gideceklerini söyledi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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