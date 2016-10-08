Turkish Marvel

Kısa sürede izleyiciler tarafından oldukça beğenilen atv'nin 'Kertenkele Yeniden Doğuş', fantastik karakterleri Maskeli kız ve Ay Yıldızlı adamla izleyiciler tarafından Türkiye'nin Marvel'i benzetmesini aldı.



Kedi Kız, Akıncı, Kızıl Ejder ve Ateş karakterleriyle de diziler içinde bir öncü olan 'Kertenkele Yeniden Doğuş' dizisi, Hollywood sahnelerini aratmayan temposuyla da her bölümü seyirci tarafından merakla bekleniyor.