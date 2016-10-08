Turkish Marvel

Kısa sürede izleyiciler tarafından oldukça beğenilen atv'nin 'Kertenkele YenidenDoğuş', fantastik karakterleri Maskeli kız ve Ay Yıldızlı adamla izleyiciler tarafından Türkiye'ninMarvel'i benzetmesini aldı.
Kedi Kız, Akıncı, Kızıl Ejderve Ateş karakterleriyle de diziler içinde bir öncü olan 'KertenkeleYeniden Doğuş' dizisi, Hollywood sahnelerini aratmayan temposuyla da her bölümü seyirci tarafından merakla bekleniyor.
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