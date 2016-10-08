  1. Nişantaşı melekleri
  2. Evlilik fobisi

Turkish Marvel

Turkish Marvel
Kısa sürede izleyiciler tarafından oldukça beğenilen atv'nin 'Kertenkele Yeniden Doğuş', fantastik karakterleri Maskeli kız ve Ay Yıldızlı adamla izleyiciler tarafından Türkiye'nin Marvel'i benzetmesini aldı.

Kedi Kız, Akıncı, Kızıl Ejder ve Ateş karakterleriyle de diziler içinde bir öncü olan 'Kertenkele Yeniden Doğuş' dizisi, Hollywood sahnelerini aratmayan temposuyla da her bölümü seyirci tarafından merakla bekleniyor.
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar