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Nişantaşı melekleri

Nişantaşı melekleri
Önceki gün Nişantaşı sokakları podyuma döndü... Yeni filmi 'İkimizin Yerine'nin galası için kıyafet diktiren Serenay Sarıkaya, modacı Pınar Ay'ın butiğinden çıkarken görüntülendi.

Süper mini şortunun altına giydiği diz üstü çizmeleriyle nefes kesen güzel oyuncu, sergilediği görüntülerle katalog çekimlerini aratmadı. Sarıkaya ile aynı anda objektiflere takılan Tülin Şahin de moda dergilerinden fırlamış gibiydi.



AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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