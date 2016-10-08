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Metrobüs starı

Metrobüs starı
Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynadığı karakterle adından sıkça söz ettiren Emre Törün, mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan usta oyuncu, Ünalan Metrobüs Durağı'nda görüntülendi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek için metrobüsü kullanan Törün, kendisini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etti.



Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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