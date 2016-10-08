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İstanbul’a alışıyor

İstanbul’a alışıyor
Güzel oyuncu Zeynep Beşerler, önceki gün kardeşi Derya Beşerler ile Zorlu AVM'deydi. Bodrum'dan yeni döndüğünü söyleyen Beşerler, "İstanbul'a alışma sürecindeyim. Biraz dinlenip ekranlara dönmek istiyorum" diye konuştu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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