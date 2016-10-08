İhanet şantajı!

Aylar boyunca Dominik’te mücadele veren Nagihan Karadere’ye şok... Gizemli bir kadın, Milli atleti arayıp ‘10 bin euro ver, yoksa eşinin çıplak fotoğraflarını yayarız’ dedi. Karadere, şantaja boyun eğmeyince Uğur Gökçe’nin ihanet pozu internete düştü
Survıvor'ın en gözde yarışmacılarından NagihanKaradere, adada eşi ve minik kızı için ter dökerken meğer ihanete uğramış! Dün 'Renkli Sayfalar' programında ortaya çıkan ihanet, Milli Atlet olan Karadere'yi derinden sarstı. İddiaya göre; Nagihan Karadere'nin eşi Uğur Gökçe internette tanıştığı bir kadına çıplak fotoğraflarını yolladı. 'Nagihan'ın namuslu kocası' notu ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ses getirdi. Bu olay üzerine canlı yayına katılan Karadere, şunları söyledi: "Kocam, çıplak fotoğraflarıylatehdit edilmiş. Romanyanumarasından beni arayan birkadın, '10 bin euro verirsen görüntüleri dağıtmaktan vazgeçerim. Eşinden istedik. Eşin vermiyor' diyerekbenden de para istedi."
PHOTOSHOP SAVUNMASI
Eşine de hesap soran Nagihan Karadere, Uğur Gökçe'den "Eskifotoğraflarımı kullanıp photoshopyapmışlar" yanıtı aldı. "Kaç yıllık evliyim. Belden üstü tamam ama belden altını pek eşime benzetemedim" diyen Karadere, boşanmayla ilgili ise henüz kararsız... Konuyla ilgili açtığı davanın sonucunu bekleyen Nagihan Karadere, üzüntüsünü ise şöyle anlattı: "Kızım büyüdüğü zaman bu olayınaçıklamasını yapamayacağım. Çokyıprandım."
BOŞANMAYIDÜŞÜNÜYOR
Karadere, şöyle dedi: "Şu an ayrı evlerdeyiz. Şu durumda onu yalnız bırakmak da çok doğru olmayabilir. Bana her konuda anlayış gösteren bir insan ama ilişkimizin sonu iyi görünmüyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.