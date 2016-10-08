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İhanet ı!

Aylar boyunca Dominik’te mücadele veren ’ye şok... Gizemli bir kadın, Milli atleti arayıp ‘10 bin euro ver, yoksa eşinin çıplak fotoğraflarını yayarız’ dedi. Karadere, a boyun eğmeyince Uğur Gökçe’nin ihanet pozu internete düştü

İhanet şantajı!
Survıvor'ın en gözde yarışmacılarından Nagihan Karadere, adada eşi ve minik kızı için ter dökerken meğer ihanete uğramış! Dün 'Renkli Sayfalar' programında ortaya çıkan ihanet, Milli Atlet olan Karadere'yi derinden sarstı. İddiaya göre; 'nin eşi Uğur Gökçe internette tanıştığı bir kadına çıplak fotoğraflarını yolladı. 'Nagihan'ın namuslu kocası' notu ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ses getirdi. Bu olay üzerine canlı yayına katılan Karadere, şunları söyledi: "Kocam, çıplak fotoğraflarıyla tehdit edilmiş. Romanya numarasından beni arayan bir kadın, '10 bin euro verirsen görüntüleri dağıtmaktan vazgeçerim. Eşinden istedik. Eşin vermiyor' diyerek benden de para istedi."

PHOTOSHOP SAVUNMASI
Eşine de hesap soran Nagihan Karadere, Uğur Gökçe'den "Eski fotoğraflarımı kullanıp photoshop yapmışlar" yanıtı aldı. "Kaç yıllık evliyim. Belden üstü tamam ama belden altını pek eşime benzetemedim" diyen Karadere, boşanmayla ilgili ise henüz kararsız... Konuyla ilgili açtığı davanın sonucunu bekleyen Nagihan Karadere, üzüntüsünü ise şöyle anlattı: "Kızım büyüdüğü zaman bu olayın açıklamasını yapamayacağım. Çok yıprandım."

BOŞANMAYI DÜŞÜNÜYOR
Karadere, şöyle dedi: "Şu an ayrı evlerdeyiz. Şu durumda onu yalnız bırakmak da çok doğru olmayabilir. Bana her konuda anlayış gösteren bir insan ama ilişkimizin sonu iyi görünmüyor."
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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