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Harbiye’de şov

Harbiye’de yalın şov
Pop müziğin sevilen ismi Yalın, 'Bayıla Bayıla' albümünün ilk konseri için önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. 'Tatlıyla Balla' isimli çıkış şarkısıyla perdeyi açan , Harbiye'yi dolduran hayranlarını renkli bir hayal dünyasına taşıdı.

Ünlülerin akın ettiği konserde en çok dikkat çekenler ise Dilan Çıtak ve Levent Dörter oldu. Bir süredir ayrı olan çiftin, barıştığı ortaya çıktı. Çıtak ile Dörter, "Her ilişkide böyle ufak tefek sorunlar olur. Biz birbirimize aşığız" yanıtını verdi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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