Harbiye’de yalın şov

Pop müziğin sevilen ismi Yalın, 'Bayıla Bayıla' albümünün ilk konseri için önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. 'Tatlıyla Balla' isimli çıkış şarkısıyla perdeyi açan Yalın, Harbiye'yi dolduran hayranlarını renkli bir hayal dünyasına taşıdı.
Ünlülerin akın ettiği konserde en çok dikkat çekenler ise Dilan Çıtak ve LeventDörter oldu. Bir süredir ayrı olan çiftin, barıştığı ortaya çıktı. Çıtak ile Dörter, "Her ilişkideböyle ufak tefek sorunlar olur.Biz birbirimize aşığız" yanıtını verdi.
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