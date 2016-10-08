  1. Aslışah Hakan mat

Gözler Kim’in korumasında

Gözler Kim’in korumasında
ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, Paris'te kaldığı otelde soygun şoku yaşadı. Silahlı hırsızlar, ünlü yıldızın 11 milyon dolarlık mücevherlerini çaldı. Şüpheler, Kardashian'ın koruması Pascal Duvier'ın üzerinde yoğunlaştı. Duvier'in 1 milyon Euro'nun üzerinde borcu olduğu ve iflasını açıkladığı ortaya çıktı. Soyguncuların içerden yardım aldığı şüphesi ağırlık kazandı. Duvier'in hala Kardashian'a hizmet etmesi ise "Soygun kurgu" yorumlarına yol açtı.
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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