Evlilik süper

Çiçeği burnunda evliler Berkay ve Özlem Ada Şahin, önceki gün Zorlu Center'daydı. Berkay, evlilikleri hakkında sorulan sorulara şöyle yanıt verdi: "Evlilik gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda, eşimle çok mutluyuz. Kısa sürede evli bir adam olmaya alıştım."