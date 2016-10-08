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Evlilik süper

Evlilik süper
Çiçeği burnunda evliler Berkay ve Özlem Ada Şahin, önceki gün Zorlu Center'daydı. Berkay, evlilikleri hakkında sorulan sorulara şöyle yanıt verdi: "Evlilik gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda, eşimle çok mutluyuz. Kısa sürede evli bir adam olmaya alıştım."
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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