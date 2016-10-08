  1. Turkish Marvel
  2. Harbiye’de yalın şov

Evlilik fobisi

, yeni filmi ‘Görümce’nin tanıtımında aşkı Barış Arduç’la ilgili ‘Düğünleri severim ama evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Böyle güzeliz’ dedi

Evlilik fobisi
BKM yapımı 'Görümce' adlı filmin basın tanıtımı dün tüm ekibin katılımıyla Ümraniye platolarında yapıldı. Filmin başrolünü Buğra Gülsoy'la paylaşan , "Ben de görümceyim. Ağabeyim evlendiğinde eşine az çektirmedim ve bu hikayeden yola çıkarak filmi hazırladım" dedi.

Sempatik oyuncu, sevgilisi Barış Arduç'un ağabeyinin düğününe katılması hatırlatınca da şöyle dedi: "Aileden herkesi tanıdığım için düğüne ben de katıldım. Ama düğüne imrenmedim. Düğünleri severim halayları severim ama bin 500 kişiyi öpemem. Biz Barış'la şu an böyle güzeliz."

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar