Evlilik fobisi

BKM yapımı 'Görümce' adlı filmin basın tanıtımı dün tüm ekibin katılımıyla Ümraniye platolarında yapıldı. Filmin başrolünü Buğra Gülsoy'la paylaşan Gupse Özay, "Ben de görümceyim.Ağabeyim evlendiğinde eşine azçektirmedim ve bu hikayeden yolaçıkarak filmi hazırladım" dedi.
Sempatik oyuncu, sevgilisi BarışArduç'un ağabeyinin düğününe katılması hatırlatınca da şöyle dedi: "Aileden herkesi tanıdığım için düğüne ben de katıldım. Ama düğüne imrenmedim. Düğünleriseverim halayları severim ama bin500 kişiyi öpemem. Biz Barış'la şu anböyle güzeliz."
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