Evin reisi belli oldu

Ağustos'ta evlenen Berk Oktay ve Merve Hanım, önceki akşam Arnavutköy'de yemek yedi. Mekanı oyuncuyla el ele terk eden Merve Oktay, evliliğiyle ilgili şöyle konuştu:



"Berk, çok yaşanılası bir adam, keşke daha önce evlenseymişiz. Her şey harika gidiyor, evde ben ne dersem o oluyor." Merve Hanım, bebekle ilgili ise "Seneye düşünüyoruz" dedi.



Doğan SAVAŞ