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Evin reisi belli oldu

Evin reisi belli oldu
Ağustos'ta evlenen Berk Oktay ve Merve Hanım, önceki akşam Arnavutköy'de yemek yedi. Mekanı oyuncuyla el ele terk eden Merve Oktay, evliliğiyle ilgili şöyle konuştu:

"Berk, çok yaşanılası bir adam, keşke daha önce evlenseymişiz. Her şey harika gidiyor, evde ben ne dersem o oluyor." Merve Hanım, bebekle ilgili ise "Seneye düşünüyoruz" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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