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Eda’nın firavunu

Eda’nın firavunu
Sosyetik Eda Taşpınar, kalbinde yatan hayvanı açıkladı. 'Firavun' denilen cins bir kedinin fotoğrafını paylaşan ikoncan, "Bu kedinin yavrusu benim olacak" dedi.

Eski Mısır'da firavunlar tarafından kutsal ilan edildiği için bu ismi alan kedilerin bu cinsi, oldukça pahalı. Türkiye'de bulunması da hayli zor olan 'Firavun Kedisi'nin fiyatı 10 bin liraya kadar çıkıyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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