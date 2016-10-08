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Çaktırmadan selfie

Çaktırmadan selfie
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı , önceki gün Arnavutköy'deydi. Güzel oyuncu, 16-23 Ekim'de 53.'sü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'ne hazırlandığını söyledi.

Hızlı adımlarla taksiye binen Deniz Çakır'ın bir hayranı bu sırada ilginç görüntüler sergiledi. Güzel oyuncuyla çaktırmadan selfie çekmeye çalışan genç adam, herkesi güldürdü. Bu arada Deniz Çakır'ın Frida Kahlo figürlü çantası da gözden kaçmadı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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