Çaktırmadan selfie

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın yıldızı Deniz Çakır, önceki gün Arnavutköy'deydi. Güzel oyuncu, 16-23 Ekim'de 53.'sü düzenlenecek Uluslararası AntalyaFilm Festivali'ne hazırlandığını söyledi.
Hızlı adımlarla taksiye binen Deniz Çakır'ın bir hayranı bu sırada ilginçgörüntüler sergiledi. Güzeloyuncuyla çaktırmadanselfie çekmeye çalışan genç adam, herkesi güldürdü. Bu arada Deniz Çakır'ın FridaKahlo figürlü çantası da gözden kaçmadı.
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