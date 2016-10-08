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Azur’un ana kucağı

Azur’un ana kucağı
Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İşçil, genellikle çocuk mağazalarını dolaşıp oğluna kışlık kıyafetler aldı. Bade İşçil, yorgun düşen oğlunu da böyle kucağında taşıdı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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