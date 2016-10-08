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Aslışah Hakan mat

Aşklarında 1 yılı geride bırakan ile , yollarını ayırdı. Sevgilisinin geçtiğimiz gece Klein isimli mekanda kendisine ihanet ettiğini öğrenen sosyetik güzel, ilişkiyi bitirip hemen sosyal medya hesaplarını kapadı

Aslışah Hakan mat
Genç kızlar, bu habere çok sevinecek! Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerindeki birinci yılı geride bırakan Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı, yollarını ayırdı. Aileleri dahil herkesin birbirine çok yakıştırdığı sosyetik çiftin ayrılığıyla ilgili ise dedikoducular kolları sıvadı... İkilinin çevresine göre; genç kızların peşinden koştuğu Sabancı, kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalamadı.

İŞ HAYATINA HIZ VERDİ
Genç işadamı, aralarında yabancıların olduğu güzellerle samimiyeti ilerletti. Çocukluğundan beri arkadaş olduğu aşkının dilden dile dolaşan bu çapkınlıklarına önce inanmayan ise sonunda pes etti. Dedikodulara göre sosyetik güzel, 'nın geçtiğimiz gece Klein isimli mekanda kendisine ihanet ettiğini öğrendi. Henüz 17 yaşındayken Paris'teki 'Le Bal des Debutantes- Soylu Genç Kızlar Balosu' adlı davete katılan ilk Türk olan Alkoçlar, kendisini iş hayatına adayacak. Londra'daki işletme eğitimini tamamlayan sosyetik güzel, ailesine ait otellerle ilgilenecek. Hakan Sabancı ise bir süreliğine ABD'ye giderek buradaki işlerin başında olacak.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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