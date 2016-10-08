Aslışah Hakan mat

Aşklarında 1 yılı geride bırakan Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı, yollarını ayırdı. Sevgilisinin geçtiğimiz gece Klein isimli mekanda kendisine ihanet ettiğini öğrenen sosyetik güzel, ilişkiyi bitirip hemen sosyal medya hesaplarını kapadı
Genç kızlar, bu habere çok sevinecek! Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerindeki birinci yılı geride bırakan Aslışah Alkoçlarile Hakan Sabancı, yollarını ayırdı. Aileleri dahil herkesin birbirine çokyakıştırdığı sosyetik çiftin ayrılığıyla ilgili ise dedikoducular kolları sıvadı... İkilinin çevresine göre; genç kızlarınpeşinden koştuğu Sabancı, kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalamadı.
İŞ HAYATINA HIZ VERDİ
Genç işadamı, aralarındayabancıların olduğu güzellerle samimiyeti ilerletti. Çocukluğundan beri arkadaş olduğu aşkının dilden dile dolaşan bu çapkınlıklarına önce inanmayan Aslışah Alkoçlar ise sonunda pes etti. Dedikodulara göre sosyetik güzel, Hakan Sabancı'nın geçtiğimizgece Kleinisimli mekandakendisineihanet ettiğini öğrendi. Henüz17 yaşındayken Paris'teki 'Le Baldes Debutantes-Soylu GençKızlar Balosu' adlı davete katılan ilk Türk olan Alkoçlar, kendisini iş hayatına adayacak. Londra'daki işletme eğitimini tamamlayan sosyetik güzel, ailesine ait otellerle ilgilenecek. Hakan Sabancı ise bir süreliğine ABD'ye giderek buradaki işlerin başında olacak.
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