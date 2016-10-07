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Tatlıya hayır

Tatlıya hayır
Sertab Erener, önceki gün City's'deydi. Mutfak alışverişini kendisi yapan Erener, Namlı Restoran'ın çalışanının ikram ettiği tatlıyı ise "Tatlıya karşıyız hayatımızda öyle bir şey yok" diyerek geri çevirdi. Fiziğiyle gençlere taş çıkaran 51 yaşındaki şarkıcının formunu nasıl koruduğu böylece ortaya çıktı.
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