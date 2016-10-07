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VIP eğlence

VIP eğlence
Dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan, İstanbul'a aşık oldu. Geçen hafta Türkiye'ye gelen güzel oyuncu, Megakent'in tadını çıkarmaya devam ediyor. Önceki akşam Maçka'da Alancha adlı restorana giden Amerikalı yıldız, burada tam 4 saat boyunca doyasıya eğlendi.

Lindsay Lohan, sabahın ilk ışıklarında korumaları eşliğinde mekandan ayrıldı. Geçirdiği kaza sonucu parmağının kopmasına rağmen Türkiye'den ayrılmayan Lohan, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli Hüseyin ailesini 2 kez ziyaret ederek gönüllerde taht kurmuştu.



ABD'li yıldız, Suriyeli kıza böyle ilgi göstermişti.

DOĞAN SAVAŞ
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