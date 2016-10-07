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Serçe eridi

Son birkaç ayda üst üste sıkıntılar yaşayan , 15 kilo verdi. 50 kiloya düşen Minik Serçe’yi önceki akşam görenler tanıyamadı

Serçe eridi
Geçen yıl sahnelere veda ettiğini söyleyip tüm hayranlarını üzen Sezen Aksu, yeni albümünün müjdesini vererek herkesi sevindirmişti. Şu sıralar albüm çalışmalarını sürdüren Minik Serçe, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta yemekteydi.

Ünlü sanatçı, annesinin vefatıyla başlayıp stüdyosunun yanmasıyla devam eden birkaç aylık süreçte yaşadığı sıkıntılardan dolayı tam 15 kilo verdi. Aksu'nun incecik görüntüsü ise dikkat çekti.

DOĞAN SAVAŞ
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