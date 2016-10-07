Serçe eridi

Geçen yıl sahnelere veda ettiğini söyleyip tüm hayranlarını üzen SezenAksu, yeni albümünün müjdesini vererek herkesi sevindirmişti. Şu sıralar albüm çalışmalarını sürdüren Minik Serçe, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta yemekteydi.
Ünlü sanatçı, annesinin vefatıyla başlayıp stüdyosunun yanmasıyla devam eden birkaç aylık süreçte yaşadığısıkıntılardan dolayı tam 15 kilo verdi. Aksu'nun incecik görüntüsü ise dikkat çekti.
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